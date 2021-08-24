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Sağlık Soğan ile telefonu şarj etti! Nasıl mı? İşte cevabı...
Sağlık

Soğan ile telefonu şarj etti! Nasıl mı? İşte cevabı...

İngiltere'de yaşayan Owen Louis isimli bir genç, soğan ile teknolojik bir cihazı şarj edip kullandığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 15:26:00 -
Soğan ile telefonu şarj etti! Nasıl mı? İşte cevabı...

Hemen herkesin evinde bulunan ve yemeklerin olmazsa olmaz lezzetlerinden soğanla İngiltere`de yaşayan Owen Louis isimli bir genç oldukça sıra dışı bir işlem yaptı. Louis soğan ile teknolojik bir cihazı şarj edip kullanmayı başardığını iddia etti.

Yayınladığı videoda soğanla gerçekleştirdiği deneyle izleyenleri hayrete düşüren genç, soğanla elektronik cihazını sanki pirize takar gibi kullanmayı başardı. Arkadaşının verdiği fikir ile sebzelerle elektrik enerjisi üretebileceğini düşünen Owen Luis bunu gerçekleştirdiği deney ile kanıtlamışa benziyor. Peki böyle bir şey mümkün mü?

Sebzelerin tümünde iyon bulunuyor. Enerji içecekleri de bu iyonları harekete geçirecek bir takım karışımlara sahip. Yani uygun şartları oluşturup enerji içeceği ve sebzelerdeki iyon miktarını bir araya getirdiğinizde teorik olarak böyle bir elektrik enerjisinin açığa çıkması oldukça muhtemel.

Owen Louis`in ise kullandığı yöntem şu şekilde; Bir tornavida veya delici bir alet ile soğanın her iki tarafına eşit bir delik açıyorsunuz.

Soğanı herhangi bir enerji içeceğinin içine bırakıp yaklaşık yarım saat bırakıp kimyasal reaksiyona geçmesini bekliyorsunuz.

En az yarım saat beklettiğiniz soğanı çıkartıp, hiç bir yeri ıslak kalmayacak şekilde kuruluyorsunuz.

Daha sonra elektronik cihazın usb kablosunu soğana batırıp adeta bir piriz gibi kullanıyorsunuz.

 

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