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Kadın - Aile Soğan halkası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Soğan halkası nasıl yapılır?

Soğan halkası tarifi | Fast food restoranlarının menülerinde yer alan soğan halkalarını evlerinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, soğan halkası için hangi malzemeler gerekli? Soğan halkası tarifi | Denenmiş soğan halkası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-01 01:00:00 -
Soğan halkası nasıl yapılır?

Yemeklerin yanına farklı bir lezzet hazırlamak istiyorsanız: her mutfakta bulunan malzemelerle leziz soğan halkaları hazırlayabilirsiniz.

Soğan halkası tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet soğan
  • 1 çay bardağı un
  • 1 kase galeta unu
  • Yarım çay bardağı soda
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • Tuz
  • Karabiber

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

Soğan halkası nasıl yapılır?

Öncelikle soğanları ayıklayıp iri yuvarlaklar kesin. Yuvarlaklardan soğan halkalarını çıkarın.

Bir kasenini içerisine un ve nişastayı alıp karıştırın.

Bu karışıma halkaları bulayıp bir kenara alın.

Kasenin içinde kalan un ve nişasta karışımına soda, tuz ve karabiber ilave edin. Karışımı güzelce çırpın.

Bir başka kaseye galeta unu alın.

Soğan halkalarını önce sodalı karışıma ardından galeta ununa bulayın.

Kızgın yağda soğan halkalarınızı güzelce kızartın.

Afiyet olsun.

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Kadın - Aile

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