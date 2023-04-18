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Ekonomi Soğan fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Tarih verip duyurdular
Ekonomi

Soğan fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Tarih verip duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-04-18 20:37:00 -
Soğan fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Tarih verip duyurdular

Türkiye’nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya’da soğan ekim alanı üç kata yakın oranda arttı. Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Üretimin artışıyla bayramdan sonra 10 liraya düşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

 

Türkiye’nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya’da soğan ekim alanı üç kata yakın oranda arttı. Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Üretimin artışıyla bayramdan sonra 10 liraya düşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

 

İl merkezine bağlı Tuzsuz ve Oluz köylerine ait verimli arazilerde ekimi yapılan erkenci soğanların gelişimini inceleyen Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, “Amasya’da soğan ekimi geçen seneye nazaran iki, üç kat arttı. Yağışların da etkisiyle inşallah güzel ve bereketli bir yıl olacak. Soğanlar köklenmeye başladı. Mayıs ayı sonu gibi hasadına başlanacak” dedi.
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“Üretim artışıyla bayramdan sonra kilosunun 10 liraya düşeceğini tahmin ediyoruz”

Adana ve Hatay Reyhanlı’da geçen haftadan itibaren başlayan turfanda soğan üretiminin etkisinin piyasalara yansıdığına işaret eden Mustafa Cebeci, “Bu hafta Amasya’da soğanın kilosu pazarda 15 liradan satıldı. Üretimin artışıyla bayramdan sonra 10 liraya düşeceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

‘Kırmızı altın’ olarak adlandırılıyor

Soğan depolarında geçen yıldan ürünlerin kalmadığına değinen Cebeci, “Yağışlardan dolayı hasat yapılamadığı için piyasada soğan olmayınca fiyatı yükseldi. Ama Adana ve Reyhanlı’dan üretim başladı. Önümüzdeki ayın sonunda da Amasyamızda başlayacak. Topraklarımız verim olarak soğan üretimine müsait. Dekar başına 10 tona kadar soğan üretilebiliyor. ‘Kırmızı altın’ olarak adlandırılan soğanın üretimi yine yükselecek” şeklinde konuştu.

 

 

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