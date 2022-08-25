Soğan çorbası Fransız tarifi nasıl yapılır? En güzel soğan çorbası nasıl yapılır? İşte Fransız usulü soğan çorbası

Soğan Ana vatanı Orta Asya olan soğan, ülkemizde en çok Trakya'da yetiştirilir. Salata ve yemeklerin içinde sık sık kullanılan soğanın, kırmızı, beyaz, mor, siyah gibi çeşitleri mevcuttur. Fransız mutfağından dünyanın birçok yerine yayılan soğan çorbası, özellikle kış aylarında vücut direncini arttırmak için tüketilir. Fransızların ünlü soğan çorbasının merkezi: Fransızların ünlü soğan çorbası da Lyon'dan çıkmıştır.

Soğan çorbası hazırlarken malzemeler içerisinde soğan, et suyu, parmesan peyniri ve un yer alıyor. Kolay bir tarifi olan soğan çorbasını evde kolaylıkla bu tarifle hazırlayabilirsiniz. Peki soğan çorbası nasıl yapılır? En güzel soğan çorbası nasıl yapılır? Soğan çorbası malzemeleri neler? Soğan çorbası faydalarından bahsettiğimize göre, Fransız usulü soğan çorbası tarifine başlayabiliriz.

Öncelikle belirtelim: soğan çorbasının en önemli püf noktası, soğanların kısık ateşte yavaşça karamelize olmasıdır.

Fransız usulü soğan çorbası nasıl yapılır?

2 su bardağı et suyu

3 su bardağı su

Krokan ekmek

Kaşar veya parmesan peyniri

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 tepeleme yemek kasığı un

2 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

Soğan çorbası tarifi en güzel nasıl yapılır?

Sarımsakların kabuklarını soyun ve ince ince doğrayın. Soğanları ise yemeklik doğrayın. Sonrasında soğanları sarımsakla beraber sıvı yağda rengi dönene dek devamlı olarak karıştırarak kavurun. Kavrulan soğan ve sarımsakların üzerine un ilave edin ve 2 dakika kadar karıştırın. Ardından üzerine yavaş yavaş et suyu ile soğuk su ekleyin.

10 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Çorba kaynayınca ocaktan alın ve blenderdan geçirin. Servis için ekmekleri kare kare kesin ve tereyağında kavurun. Sonrasında peynirleri rendeleyin. Çorbaları kaselere koyun ve üstüne önce krokan ekmekleri sonra da peynirleri serpiştirip peynirler kızarana kadar fırınlayın. Afiyet olsun...

Soğan çorbası hangi ülkeye ait?

Sunumu oldukça farklı olan soğan çorbası orjinalinde ısıya dayanıklı, fırına girebilen kaselerde servis ediliyor. Çorba önce tencerede hazırlanıp kaselere paylaştırılıyor ve üzerine kaseye göre boyutlandırılmış ekmek koyularak peynir serpilip fırınlanıyor.

Soğan çorbası neye iyi gelir?

Soğan çorbası faydaları

Antibiyotik özelliği olan soğan çorbası vücuttaki toksinlerin atımını kolaylaştırır. Vücudun direncini arttırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyonlara karşı korur. Zayıflamak isteyenler için olumlu sonuçlar verir.

Soğan çorbası püf noktaları

Soğan çorbasının en önemli püf noktası, soğanların kısık ateşte yavaşça karamelize olmasıdır. Soğanların karamelizasyon işlemini yoğunlaştırmak için soğanları 5 dakika soteledikten sonra 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyebilirsiniz. Karamelize ederken soğanların dağılmaması için çok fazla karıştırmayın.

Soğan çorbası nasıl yapılır Arda?

Derin tencereye 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun ısıtın. Soğanları jülyen şeklinde doğrayın ve tencereye alın tuz ilave edin ve 15-20 dakika orta ateşte pişirin. Ardından 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını ekleyip yüksek ateşte soğanlar karamelize olana kadar 15 dakika pişirin.