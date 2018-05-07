Sofuoğlu: Cumhurbaşkanımın isteği üzerine kariyerimi noktalıyorum

Yarış kariyerini buhafta sonu İtalya'da yapılacak yarışlar sonrasında bırakacağını açıklayan Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine kariyerimi noktalıyorum" dedi. İşte Kenan Sofuoğlu'nun açıklaması:

CUMHURBAŞKANIMIN İSTEĞİ ÜZERİNE YARIŞ KARİYERİMİ NOKTALIYORUM!

Bu hafta sonu italya'da "JÜBİLE" yapma kararı aldık.

Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu.

Gözüm arkada kalmayacak çünkü Ülkemizi Dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik,Şanlı Bayrağımızı onlara teslim ediyorum

Bizi bu yolda destekleyen ve Dua'larını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım.

Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya'da jubile yapacağız!