Sofuoğlu: CHP 'Küreselizm'in sözcüsü!

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Akdeniz’de kirli hesaplar içerisinde olan batılı devletlere karşı Türkiye, Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz aramalarına hız verdi. Türkiye’nin bu hamlesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve terör devleti İsrail olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız ederken CHP de boş durmadı.

Yerli ve millilikten çok uzan olan CHP, Türkiye’ye fayda sağlayacak hamlelere karşı çıkmaya devam ediyor. Yerel seçimlere terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile kolkola giren CHP’nin yeni skandalı denizlerimizde petrol aramasına başlayan gemilerimizle ilgili oldu.

CHP’li vekilden skandal açıklama!

Başta Yunanistan ve terör devleti İsrail'in karşı çıktığı petrol ve doğalgaz aramaları CHP'yi de rahatsız etti. CHP Mersin Milletvekili Mahir Başarır "Akdeniz'den vazgeçin" çağrısında bulunarak "Tüm maliyetler hesaplandığında, yaklaşık 2 milyar dolar Akdeniz'in derin sularına gömülecektir" ifadelerini kulkandı.

Türkiye'nin yaptığı sondaj çalışmalarının sona erdirilmesini isteyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Konuyla ilgili yeniakit.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulunan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, CHP’nin küreselizmin sözcülüğüne soyunarak Soros taraftarlığı yaptığına dikkat çekti.

Sofuoğlu: CHP küreselizmin sözcüsü

CHP’den Soros’la söylem birlikteliği şeklinde açıklamalar yaptığına dikkat çeken Sofuoğlu, CHP’li Başarır’ın skandal sözleri ile ilgili şunları söyledi;

"Her aramanın bir maliyeti vardır. Şu kadar maliyeti olacak diye orda karşımıza çıkacak rezerv ne kadar olduğunu biliyomusun. Doğalgaz petrol ‘ben burdayım gel beni çıkar’ demiyor. Bir zahmeti olacak, bir araştırma faaliyetleri olacak. Her ülkenin yaptığını Türkiye de yapacak. CHP bu açıklamayı başka ülkeler için yapıyor mu? Mesela kanser araştırmaları için bir takım araştırmalar yapılacakken ‘kanser araştırmlarına şu kadar maliyet gider buna gerek yok’ diyebilirmiyiz?"

"Herkes yapabilir ama biz yapamayız (!)"

İsrail, Mısır, Yunanistan, Rusya ve ABD’nin Doğu Akdeniz’de faaliyet halinde olduğunu belirten Sofuoğlu, Türkiye'nin de enerjiye ihtiyacı olduğunu belirterek "Herkes yapabilir biz yapamayız. Böyle bir şey olabilir mi?" diye sordu.

"CHP şaşırtmadı"

Sofuoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da YPG paçavrası açan Sevim Dağdelen ile fotoğraf çektirdiğini, "Afrin’e girmeyin" diyerek YPG'ye yönelik operasyonları engellemeye çalıştığını ve Alman 'Focus' dergisine verdiği röportajda, Almanya’dan gelecek işadamlarına yönelik "Türkiye’ye gitmeyin, Türkiye güvenli değil" şeklinde çağrı yaptığını hatırlattı. Sofuoğlu, CHP’li vekilin açıklamasının da Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerinin devamı olduğunu ifade etti.

Sofuoğlu, Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün kaset kumpasıyla göreve geldiğini belirterek "Adama şunu derler; ‘seni koltuğa oturtacağız. Öyle istediğini yapamazsın. Biz ne dersek onu yapacaksın’ ve bir takım işler beklerler. Ve biz bu işeri CHP’den görüyoruz. Bu Türkiye’nin paralarını daha dikkatli kullanalım şeklinde bir söyleme hizmet etmiyor. CHP şaşırtmıyor. Kendisini göreve getirenler ne dediyse hepsini yerine getiriyor" dedi.

PYD taraftarlığının, LGBTİ savunuculuğunun küreselizmin alemeti farikaları olduğunu söyleyen Sofuoğlu, CHP’nin bütün bunlarda küresel güçlerle ortak söylem içerisinde olduğuna vurgu yaptı.

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