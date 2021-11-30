Sofrada bu 3 besine dikkat edin!
Tansiyonu etkileyen en önemli etmenlerden biri besinlerdir.
Özellikle tuzlu yiyecekler barındıran gıdalar fazlaca yenilip içildiğinde tansiyon fırlayabiliyor. Fazla tükettiğimizde vücudumuz için oldukça zararlı olabilecek besinlerden olan ve listenin en başındaki o besinler...
Tuzlu peynir ve ayran: Kahvaltılarda peynirin tuzsuz olmasına dikkat edilmelidir.
Turşu: Kışın sofralardan eksik edilmeyen turşu içerdiği tuzdan dolayı yüksek tansiyona neden olur.
Çay ve kahve gibi kafein içeren içecekler: Kafein, kalp hızını artırarak kan basıncında geçici bir yükselmeye neden olur. Bu da yüksek tansiyona neden olur.