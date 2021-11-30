Sofrada bu 3 besine dikkat edin!

Özellikle tuzlu yiyecekler barındıran gıdalar fazlaca yenilip içildiğinde tansiyon fırlayabiliyor. Fazla tükettiğimizde vücudumuz için oldukça zararlı olabilecek besinlerden olan ve listenin en başındaki o besinler...

Tuzlu peynir ve ayran: Kahvaltılarda peynirin tuzsuz olmasına dikkat edilmelidir.

Turşu: Kışın sofralardan eksik edilmeyen turşu içerdiği tuzdan dolayı yüksek tansiyona neden olur.

Çay ve kahve gibi kafein içeren içecekler: Kafein, kalp hızını artırarak kan basıncında geçici bir yükselmeye neden olur. Bu da yüksek tansiyona neden olur.