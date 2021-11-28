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Kadın - Aile Sodalı su böreği tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Sodalı su böreği tarifi, nasıl yapılır?

Türk mutfağının belki de en kıymetli tariflerinin başında gelir börek tarifleri.t

Yeniakit Publisher
2021-11-28 20:12:00 - 2021-11-28 20:32:42
Sodalı su böreği tarifi, nasıl yapılır?

Çay saatine ya da kahvaltınıza enfes bir börek tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Sodalı Yalancı Su Böreği tarifi için malzemeler

  • 8adetyufka

Sosu için:

  • 1çay bardağıyoğurt
  • 1şişesoda (maden suyu)
  • 2adetyumurta
  • 1su bardağısüt
  • 1çay bardağısıvı yağ

Arası için:

  • 1su bardağıbeyaz peynir
  • 1su bardağırendelenmiş kaşar peyniri
  • Tepsiyi yağlamak için:
  • 1yemek kaşığıtereyağı

Yapılışı

Yumurtaları bir kabın içerisine kırıp güzelce çırpın. Ardından üzerine yoğurt, süt ve sıvı yağı ekleyerek çırpmaya devam edin. Son olarak sodayı da ekleyip güzelce çırpın. Tepsinizi tereyağı ile yağlayın. Bir adet yufkayı borcamınıza ya da tepsinize serin. Kenarının dışta kalmasına özen gösterin. Ardından sosunuzdan yarım kepçe kadar yufkanızın üzerine gezdirin. Yufkanızın tam ortasına yeni bir yufka daha koyun. Kenarlarının içte kalmasını sağlayın. Üzerine yeniden sostan gezdirin.  Bu şekilde 4 yufkayı tamamlayın. 4.üncü yufkanın üzerine kaşar peyniri ve beyaz peyniri de serpin. Ardından yufkaları koyup sos ilave etmeye devame edin. Tüm yufkalar bitince geriye kalan sosunuzu böreğin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında tüm sosu çekip mükemmel bir şekilde kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Ardından çıkarıp sıcak sıcak dilimleyerek servis edin. Afiyetler olsun!

 

 

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