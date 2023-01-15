SOCAR Türkiye’ye İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi

Şirketten konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada SOCAR Türkiye’nin ‘ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi’ standardının hazırlanma sürecine katkı sağladığına işaret edildi.

Sürdürülebilir kurumsal inovasyon yönetimini tescilleyen belgenin Ar-Ge ve İnovasyon AŞ Genel Müdürü Bilal Guliyev’e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından takdim edildiğine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Paydaş fikirlerini etkin değerlendirerek inovasyonun bir kurum kültürü olmasını destekleyici sistemler hayata geçiren SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ, bu standardın hem hazırlanma hem de uygulama sürecinde gösterdiği başarıyla öne çıktı. Bu yönüyle Türkiye’de ve dünyada öncü oldu. Türkiye’de inovasyon ve kalite yönetim sistemleri alanında önemli bir kilometre taşı olan bu başarı sonraki çalışmalar için de ilham verici oldu.”