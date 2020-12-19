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Ekonomi SOCAR Türkiye’nin projesine hibe
Ekonomi

SOCAR Türkiye’nin projesine hibe

SOCAR Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojilerini kullanarak karbondioksitten etanol/izopropanol gibi değerli kimyasalları üreteceği NEFERTITI projesi, Avrupa Komisyonu UFUK 2020 Hibe Programı’nca fonlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 10:50:00 -
SOCAR Türkiye’nin projesine hibe

Projeye ait 389 bin Euroluk bütçenin tamamı bu program tarafından karşılanacak. SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ Genel Müdürü Bilal Guliyev, Avrupa Birliği (AB) projeleri üzerinde 2012 yılından beri çalıştıklarını; önümüzdeki yıl pilot ölçekte ürünleri üretmeye başlayacaklarını dile getirdi. Guliyev, şöyle devam etti: “İspanya, Çin, ABD, İrlanda, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden 10 uluslararası ortağın yer aldığı proje konsorsiyumundaki tek Türk şirketi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. ”

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