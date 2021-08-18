SOCAR Türkiye’den rekor refinansman

Dünyanın saygın bankalarından Citibank N.A., London Branch (“Citi”) ve JP Morgan Securities plc (“JP Morgan”) liderliğinde temin edilen 1,3 milyar ABD dolarına eşdeğer tutarındaki sendikasyon kredisi ile SOCAR Türkiye, 2021 yılı başından bugüne kadar Türkiye’de finansal hizmetler sektörü dışında faaliyet gösteren bir şirket tarafından sağlanan en yüksek tutarlı işlemi gerçekleştirmiş oldu. Alınan krediyi değerlendiren SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev “Dünyanın güçlü finans kuruluşları JP Morgan ve Citi liderliğinde sağlanan bu büyüklükteki bir refinansman kredisi, piyasalarda pandemi kaynaklı küresel belirsizliklerin halen sürdüğü bir ortamda SOCAR Türkiye’ye duyulan büyük güvenin bir göstergesidir. Söz konusu finansman ile bir yandan finansal yapımızı güçlendirirken, diğer yandan da görece düşük faiz oranı ile grubumuzun geçmiş borçlarının ortalama maliyetini iyileştiriyoruz. Bu ölçekteki bir sendikasyon kredisine bu koşullarda erişmemizin, içinde bulunduğumuz küresel ekonomik şartlar da göz önüne alındığında ayrı bir önem taşıdığını düşünüyoruz.” açıklamasını yaptı.

Gold Stevie ödülü kazandı

Bu arada SOCAR Türkiye, dünyanın en başarılı kurumlarının ödüllendirildiği International Business Awards’ta, Intranet platformu SOHO ile altın madalya (Gold Stevie Ödülü) kazandı. OCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, “Kurumsal kültürümüzü hep canlı tutmayı, çalışanlarımız arasındaki iletişimi daha da güçlendirmeyi çok önemsiyoruz. OHO Intranet uygulamamızla aldığımız dünyanın en saygın ödüllerinden biri olan IBA Golden Stevie ödülü, çalışanlarımızla iletişime verdiğimiz önemi dünya çapında tescilleyen çok anlamlı bir ödül oldu” açıklamasını yaptı.