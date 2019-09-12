SOCAR Türkiye’de üst düzey atama

Petkim, STAR Rafineri, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP), Petkim Rüzgar Enerji Santrali (RES), Bursagaz, Kayserigaz gibi dev şirketleriyle Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye’nin Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Mehmet Sezgin oldu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Sezgin, MBA eğitimini Fransa’da bulunan ve dünyanın önde gelen işletme okullarından biri olan INSEAD’de tamamladı. 20 yıldan fazla profesyonel tecrübesi bulunan Sezgin, bankacılık sektöründe analist olarak başladığı kariyer hayatına, 2 Eylül itibarıyla Azerbaycan ve Türkiye arasındaki iş birliğinin ekonomi alanındaki simgesi olan SOCAR Türkiye’de Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak kariyer hayatına devam edecek.