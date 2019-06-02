SOCAR, Tekfen Holding ile mutabakat zaptı imzaladı

Tekfen Holding ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) arasında, günlük bin 200 ton amonyak ve 2 bin ton üre kapasiteli yeni bir üretim tesisi yapımı ile mevcut ve yeni üretim tesislerinin ürünlerinin pazarlanmasını da kapsayacak bir iş birliğine yönelik çalışmalar yapmak üzere mutabakat zaptı imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, “detayların belirlenmesi için bir çalışma grubu oluşturularak, nihai anlaşmanın tesis edilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır” denildi.