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Ekonomi SOCAR Fiber ve EXA Infrastructure’dan stratejik iş birliği
Ekonomi

SOCAR Fiber ve EXA Infrastructure’dan stratejik iş birliği

Yeniakit Publisher
2024-07-08 16:13:00 -
SOCAR Fiber ve EXA Infrastructure’dan stratejik iş birliği

SOCAR Fiber, dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketi ve altyapı işletmecisi EXA Infrastructure ile protokol anlaşması imzaladı.

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden olan SOCAR Fiber, telekomünikasyon sektöründeki küresel potansiyeli değerlendirerek operatörlerine her türlü elektronik haberleşme ve hızlı internet erişimi için omurga ağ hizmeti sunmaya devam ediyor. SOCAR Fiber, dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketi ve altyapı işletmecisi EXA Infrastructure ile yaptığı anlaşma ile Türkiye-Yunanistan sınırı ve Türkiye-Gürcistan sınırı arasında yer alan fiber altyapısı üzerinden aydınlatılmamış fiber hizmeti verileceğini duyurdu.

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