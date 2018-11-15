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Sobayı yakayım derken evini ateşe verdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, sobayı yakmaya çalışan kişi halının tutuşmasıyla evini ateşe verdi.

15 Kasım 2018 Perşembe 11:14
Sobayı yakayım derken evini ateşe verdi

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde, sobayı yakmaya çalışırken halının tutuşması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı, ev kullanılamaz hale geldi.

Demirkapı Mahallesi 12. Bayır Sokağı'ndaki 2 katlı binanın üst katında yalnız yaşayan İsmail Balaban (80), sobayı yakarken kıvılcımların sıçradığı halı tutuşunca yangın çıktı. 

Komşuların alevleri fark etmesi üzerine Balaban evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen Balaban, sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 3 itfaiye ekibinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. 

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi. 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 11:14
  1. Bursa
  2. Osmangazi ilçesi
  3. yangın

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