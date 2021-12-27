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Aktüel Sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çocuk, babasının iş yerindeki sobayı tinerle yakmak isterken giysilerinin alev alması sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 20:11:00 -
Sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çocuk, babasının iş yerindeki sobayı tinerle yakmak isterken giysilerinin alev alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 10 yaşındaki Doğan Gül, Gazi Mahallesi'ndeki babasının iş yerinde yalnız olduğu sırada sobayı yakmak istedi.

Sobayı tinerle yakmaya çalışan Gül'ün çıkan alev sonucu giysileri tutuştu.

Gül olay yerinde hayatını kaybetti.

Dumanı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Gül'ün cesedi otopsi için Çınar Devlet Hastanesine götürüldü.

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