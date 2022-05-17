Sobalı evden CHP damatlığına! Aykut parayı da mutluluğu da CHP’de buldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve parti meclis üyesi Aykut Erdoğdu skandallarıyla gündeme gelen bir isim. İzmir Çeşme'de satın aldığı villasındaki kaçak bölümleri şikâyet üzerine balyozla yıkmak zorunda kalan Erdoğdu, Kadıköy'de iskânsız dubleks daire satın almasıyla gündeme geldi.

Erdoğdu, Kadıköy'deki iskansız dubleks idare satın aldığı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, "Bir tane imara aykırı kaçak işimi ispat edin, bütün görevlerimden istifa edip insan içine çıkmayacağım" ifadelerini kullandı. Erdoğdu'nun Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) iş akitleri feshedilen bazı akademisyenlerle ilgili olarak da para toplanmasıyla alakalı bazı çalışmalar yaptığı ortaya çıkmıştı. Erdoğdu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla KHK'lı akademisyenlere nasıl sahip çıkıldığını ve söz verilen maaşların KHK'lı beş akademisyene nasıl ödendiğini ayrıntılarını paylaşarak itiraf etmişti.

Milletvekili olmadan evvel kendisini “Kars’ın Sarıkamış ilçesinden, dört çocuklu Asım Erdoğdu’nun sobalı evinden çıkan birisi” olarak pazarlayan Aykut Erdoğdu, CHP yönetimine girdikten sonra hızla zenginleşti. Kars’tan sefil bir Anadolu genci olarak yola çıkan Erdoğdu’nun, Çeşme’deki villayı, İstanbul’daki lüks evi, fiyatı milyonu bulan Audi A7 marka lüks arabaya sahip olduğu biliniyor. Erdoğdu’nun CHP’li belediyelerden topladığı nakit paraları ise bizatihi CHP’li başkanlar itiraf etti.

Sabah'ın haberine göre, skandallarıyla gündeme gelen CHP'li milletvekili Aykut Erdoğdu'nun bu sefer evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Eşinden boşanan Erdoğdu, boşandıktan sonra uzun süredir arkadaşlık yaptığı CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği bulunan avukat Tuba Torun ile evlilik kararı aldı. 11 Haziran'da Kadıköy'de evlenecekleri öğrenilen Torun ile Erdoğdu çiftinin geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde birlikte otururken görüntülendi.

1987 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Tuba Torun, Mersin Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Kurumsal ve uluslararası hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda avukatlık yaptığı gibi çocuk ve kadın hakları aktivisti olarak biliniyor. Torun, CHP'nin 2018 yılındaki 36. Kurultayı'nda Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinde en yüksek oyu alarak disiplin kuruluna seçildi. 2018 genel seçimlerinde CHP'den İstanbul Milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.