0553 313 94 23

Sobadan zehirlenen kadın 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep'in Ulaş Mahallesi'nde ısınmak için yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki kadın, 11 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

03 Şubat 2019 Pazar 17:51
Sobadan zehirlenen kadın 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep'te, sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatice Kılıç (63) tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, geçen 23 Ocak günü Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Kılıç akşam sobayı yakarak uyudu. Gün içinde kendisinden haber alamayan yakınları eve geldiğinde Hatice Kılıç'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Hatice Kılıç, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Kılıç, yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Kılıç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 17:51
  1. Gaziantep
  2. Soba zehirlenmesi
  3. Hatice Kılıç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Büyüyen Türkiye'nin küçülen değerleri olmaz"
    1. "Büyüyen Türkiye'nin küçülen değerleri..
    2. Eskişehir'de tarihi eser operasyonu;..
    3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    4. Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması:..
    5. Köye inen tilkiyi elleriyle beslediler
    6. Sobadan zehirlenen kadın 11 günlük..
    7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    8. Avcılar keklikler için doğaya yem..
    9. 16 yıldır yatağa mahkum eşine bebek..
    10. Çocuklar namaza 'Haydi çocuklar..
    11. "Salda Gölü'nün imara açılacağı..
    12. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    13. İsveç'te Çin'in Doğu Türkistan'daki..
    14. Drift yapıp kaçan ehliyetsiz sürücüye..
    15. 18 yaşındaki Tuğçe'yi uykusunda..
    16. Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan ayrılık..
    17. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    18. Trump duyurdu: Askerleri tutmak..
    19. Fiyatlar yarı yarıya düştü! Herkes..
    20. Fener'in yeni transferi Tolgay,..
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
    İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı