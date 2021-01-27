Sobadan sızan gaz az kalsın aileyi yok ediyordu!
Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Dikilitaş Mahallesi Yıldız Sokak'ta yaşayan H.D. (35), uyandığında halsizlik hissedince karbonmonoksitten zehirlendiği şüphesiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karbonmonoksitten etkilenen anne H.D. ile çocukları A.K. (13), A.K. (11) ve N.K. (3) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.