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Aktüel Sobacılık mesleği son demlerini yaşıyor
Aktüel

Sobacılık mesleği son demlerini yaşıyor

Erzincan’da son yıllarda insanların sobalı evler, yaygınlaşan doğal gaz doğalgazlı evlere tercih etmesinden dolayı sobacılık mesleği yok olmakla karşı karşıya.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 09:31:00 -
Sobacılık mesleği son demlerini yaşıyor

Erzincan’da son yıllarda insanların sobalı evler, yaygınlaşan doğal gaz doğalgazlı evlere tercih etmesinden dolayı sobacılık mesleği yok olmakla karşı karşıya.
İnsanlığın en eski mesleklerinden biri olan sobacılık mesleği, dünyada her geçen gün gelişen teknoloji ve enerji kullanımının artması dolayısıyla can çekişen meslekler arasındaki yerini almaya çoktan başlamış durumda. Erzincan’da da durum farksız değil. Şehirde bir zamanlar en gözde mesleklerden birisi olan sobacılık mesleği şimdilerde sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen ustalar tarafından icra ediliyor. Ustalar her şeyin üstüne bir de çırak bulamamalarının mesleği kısa sürede tarihin tozlu sayfalarına iteceğini düşünüyor.

Erzincan’da 25 yıldır sobacılık yapan Murat Özdemir satışlarının eskisi gibi olmadığını aktararak, “Doğalgazdan dolayı şuanda piyasanın da durumu kötü ama bizim malzemelerimiz pahalandı ve bizim kar oranımız düştü. Sobacılık mesleğinin eski tadı kalmadığı gibi bir malzemenin üstüne de 50- 100 TL fark koyamayız. İşlerin tadı tuzu yok eskiden olsaydı biz burada 5 dakika bile oturamazdık. Kış sezonu öncesi gördüğünüz gibi ne gelen var ne de giden şuanda doğalgaz var her tarafta. Genelde biz köylülere çalışıyorduk ama şimdi onların da çoğunluğu kışın şehirde oturuyor” şeklinde konuştu.

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