



KAYSERİ (AA) - Uluslararası Kiteboard Federasyonu (IKA) tarafından düzenlenen Snowkite Dünya Kupası 4. etap yarışmaları, Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünkü olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen organizasyonda, kayak ile snowboard uzun ve kısa mesafe yarışıyla kupanın Erciyes etabı tamamlandı.

Yarışlarda, Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Rusya, İsveç, Ukrayna ve Türkiye'den 100'e yakın sporcu mücadele etti.

Büyük bir heyecana sahne olan yarışlar sonunda, uzun mesafe kayak erkeklerde Almanya'dan Florian Gruber birinci, yine Almanya'dan Felix Kersten ikinci ve Ukrayna'dan Dmytro Yasnolobov üçüncü sırayı aldı. Uzun mesafe kayak kadınlarda ise bu kategoride yalnız yarışan İtalyan sporcu Cristina Corsi birinci oldu.

Uzun mesafe snowboard yarışlarında erkeklerde birinciliği Rusya'dan Artem Renev, ikinciliği yine Rusya'dan Igor Zakhartsev, üçüncülüğü de Türkiye'den Sarp Bulut elde etti. Uzun mesafe snowboard kadınlarda Avusturya'dan Aija Ambrasa birinci, Hollanda'dan Chanti Van Boxtel ikinci, Rusya'dan Zulfiia Tatlybaeva ise üçüncü sırada yer aldı.

Kısa mesafe kayak erkeklerde, Alman Florian Gruber birinci, Ukraynalı Dmytro Yasnolobov ikinci, Alman Felix Kersten üçüncü olurken, kadınlarda bu kategoride de yalnız yarışan İtalyan sporcu Cristina Corsi birinciliği elde etti.

Kısa mesafe snowboard yarışlarında erkeklerde Rus Artem Renev birinci, yine Rus İgor Zakhartsev ikinci, Türkiye'den Sarp Bulut ise üçüncü oldu. Kısa mesafe snowboard kadınlarda Avusturya'dan Aija Ambrasa birinci, Hollanda'dan Chanti Van Boxtel ikinci, Rusya'dan Zulfiia Tatlybaeva üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Snowkite Dünya Kupası, 15 Mart'da İsviçre Silvaplana Bernina'da gerçekleştirilecek son ayak yarışlarıyla tamamlanacak.



