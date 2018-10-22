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Sneijder'den dikkat çeken Fatih Terim itirafı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, Jose Mourinho ve Fatih Terim hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sneijder, Fatih Terim ile tekrar çalışmak istediğini de sözlerine ekledi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 22:03
Sneijder'den dikkat çeken Fatih Terim itirafı

Galatasaray'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder, beIN Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollandalı oyuncu verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Ajax - PSV derbileri çok güzeldi. İspanya'da Real Madrid - Barcelona derbisi çok başkaydı. Gol de atmıştım. Ancak İtalya'daki derbiler çılgıncaydı. Inter - Milan... İki takım da aynı statta oynuyor. Taraftarlar yarı yarıya oturuyordu. Birçok derbide bu olmaz. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sadece bir takımın taraftarı oluyor. İtalya'da kale arkası tribünü tamamen deplasman takımına verilirdi. Bu özel derbilerde forma giydiğim için şanslıyım.

''Mourinho'nun korkudan titrediğini biliyorum"

Galatasaray'da Real Madrid'e ilk maçta 3-0 yenilmiştik. Takımdaki herkes tüm dünyaya Real Madrid'e rakip olabileceğimizi göstermek istiyordu. 3-1 yaptık durumu, sadece 1 gol gerekiyordu. Mourinho'nun son 20-25 dakika korkudan titrediğini biliyorum.

"10 numarayı başkasına verdiler"

Galatasaray'da en büyük hayal kırıklığım kulüpten ayrılmak zorunda kalmaktı. Ayrılmaya hazır değildim. Orada çok güzel zamanlar geçirdim. Formamı aldılar, 10 numarayı başkasına verdiler. Tatilden dönene kadar haberim yoktu. Tatilden dönüşüm ve kulüpten ayrıldığım güne kadar hayal kırıklığıydı. Takımda hala pek çok şey yapmak istiyordum. Ama bazen birileri sizin için karar alır ve siz de uymak zorunda kalırsınız.

''Fatih Terim ile çalışmak isterim''

Fatih Terim ve Mourinho ile tekrar çalışmak isterim. İkisiyle de aram çok iyiydi. Mourinho, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra bana öz güven verdi. Fatih Terim'de aynısını Inter'den ayrıldıktan sonra yaptı. Saha dışında ikisinin de benzer olduğunu söyleyebilirim. Gelecekte ikisiyle de yeniden çalışmayı çok isterim. Fatih Terim beni Galatasaray'a getirdi ve ilk günden itibaren orada özel bir yerim olduğunu hissettirdi."

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 22:03
  1. Galatasaray
  2. Jose Mourinho
  3. Fenerbahçe
  4. Barcelona
  5. Fatih Terim
  6. Milan
  7. Hollanda
  8. İspanya
  9. Real Madrid

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