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Sneijder geri döneceğini açıkladı

Eski Galatasaraylı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Galatasaray'a futbolcu ya da teknik direktör olarak geri döneceğini belirtti.

27 Kasım 2018 Salı 16:38
Sneijder geri döneceğini açıkladı

Katar Ligi takımlarından Al Gharafa forması giyen eski Galatasaraylı oyuncu Wesley Sneijder, Beyaz TV'ye geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'den ayrıldığımdan bu yana taraftarı, kulübü ve ülkeyi özlüyorum'' diyen Hollandalı yıldız, ''Kalbim hala sarı kırmızı. Benim hakkımda konuşulması harika. Ben de taraftarı özlüyorum. Galatasaray ve taraftarı hala kalbimde'' ifadelerini kullandı.

Sneijder, ''Bir gün teknik direktör ya da futbolcu olarak Galatasaray'a döneceğim. İnşallah Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olur" dedi.

"Fatih Terim'e minnettarım"

Galatasaray'a geri döneceğinin altını çizen Sneijder, ''Fatih Terim'e minnettarım. Beni Galatasaray'a transfer eden Fatih Terim'dir. Onunla çok iyi ilişkimiz var. UltrAslan dünyanın en iyi taraftarı. Yaptığı işleri beğeniyorum. Hala Youtube'dan ailemle birlikte videolarını izliyoruz. Hala kalbimdeler'' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:38
  1. Wesley Sneijder
  2. Al Gharafa
  3. Galatasaray
  4. Katar Ligi
  5. Fatih Terim
  6. UltrAslan

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