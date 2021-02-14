SMS fatura nedir? SMS fatura nasıl iptal edilir?

Birçok vatandaş, SMS fatura uygulamasını kullanarak fatura işlemlerini daha pratik bir şekilde halledebiliyorlar. Peki SMS fatura nedir? SMS fatura ne işe yarar? SMS fatura nasıl iptal edilir?

SMS fatura, vatandaşa ait olan faturaların cep telefonlarına SMS üzerinden yollandığı bir servistir. GSM şirketlerinin uyguladığı bu kolaylık sayesinde öğrenmek istediğiniz şahsınıza ait fatura bilgileri anında telefonunuza SMS olarak gelmektedir. Gelen mesaj ile faturanıza ait detayları öğrenebilirsiniz. SMS fatura servisinden yararlanmak için onay vermeniz gerekmektedir. Ayrıca iptal hakkınız da bulunuyor. SMS fatura kullanmanın kağıt israfını önlemek, zamandan tasarruf etmek gibi faydaları bulunuyor.

SMS fatura iptal etme

SMS fatura hizmetini kullanmaktan vazgeçenler bağlı oldukları GSM firması ile koalyca iptal edebilir. Her GSM şirketinin farklı bir kısa mesaj numarası bulunuyor. SMS fatura iptal etmek isteyenler iptal sms fatura yazıp, kullanılan GSM firmasına ait olan kısa mesaj numarasına göndermelidir. Bu şekilde SMS fatura mesajları daha tarafınıza ulaşmaz.