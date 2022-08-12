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Dünya SMO Komutanı Ebubekir'den Türk bayrağı açıklaması: Cezalandırılacaklar!
Dünya

SMO Komutanı Ebubekir'den Türk bayrağı açıklaması: Cezalandırılacaklar!

Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarından Seyf Ebubekir, ülkedeki Türk bayrağına yönelik provokasyonu değerlendirdiği mesajında, sorumluların cezalandırılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 17:51:00 - 2022-08-12 17:52:17
SMO Komutanı Ebubekir'den Türk bayrağı açıklaması: Cezalandırılacaklar!

 Yeniakit.com.tr 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından sonra Türkiye karşıtı protestolara ilişkin açıklamada bulunan Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarından Seyf Ebubekir, yaşanan olayları "provokatif eylemler" olarak değerlendirdi.

"T.C Dışişleri Bakanı açıklamaları sonrası provakatif eylemlere sebep olan kişiler Şanlı Türk bayrağını yakarak saygısızlık yapmıştır." diyen Ebubekir, sorumluların cezalandırılacağını ifade ederek şöyle devam etti:

Türk bayrağı mukaddestir. Ona el uzatan kişiler cezalandırılacaktır.

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