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SMO ile YPG/PKK’lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar

Suriye’nin Azez ilçesinin güneyindeki Kefer Haşer hattında sızma girişiminde bulunan YPG/PKK’lı teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:03:33 -
SMO ile YPG/PKK’lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar

Suriye’nin Azez ilçesinin güneyindeki Kefer Haşer hattında sızma girişiminde bulunan YPG/PKK’lı teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.


Suriye’nin Azez ilçesinin güneyindeki Kefer Haşer hattında sızma girişiminde bulunan YPG/PKK’lı teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Yerel kaynaklar, sızma girişiminde bulunan YPG/PKK’lı teröristlerden en az 6’sının etkisiz hale getirildiğini aktardı.

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