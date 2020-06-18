SMDK Başkanı: "Sezar Yasası Suriye halkını değil, iktidardaki çeteyi hedef alacak"

ANKARA (AA) - MUHAMMED YUSUF/ETHEM EMRE ÖZCAN- Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes el-Abde, "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası”nın halkın yararına olduğunu belirterek, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin dün yürürlüğe giren söz konusu yasanın hedefinde olduğunu söyledi.

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Abde, ABD'nin dün yürürlüğe koyduğu "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nı ve ülkedeki ekonomik durumu AA muhabirine değerlendirdi.

Abde, "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, ülkede iktidardaki çeteyi, ona bağlı güvelik birimleri ile bunların işledikleri suçlara destek olan kişi ve kurumların çıkarlarını hedef almaktadır." dedi.

Yasanın Suriye halkını hedef almadığını vurgulayan Abde, yasayla yürürlüğe giren ABD yaptırımlarının gıda veya tıbbi malzemeleri kapsamadığını ve insani yardımların etkilenmeyeceğini ifade etti.

Abde, "Yasa, rejim ve müttefiklerini Suriye halkının dramını sona erdirecek siyasi çözüme itmek için bir baskı aracıdır." diye konuştu.

- "Üzerimize düşeni yapacağız"

Abde, SMDK'nin yasayı takip konusunda üstleneceği role ilişkin, "Suriye halkının çıkarlarına hizmeti amaç edinen koalisyonumuz, yasanın işlerliğini takip etmek üzere bir çalışma grubu oluşturdu. Suriye halkına karşı suç işleyenlerin yargılanması için üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

SMDK'nin oluşturduğu çalışma grubunun görevine değinen Abde, "Ekibimiz, rejimle iş birliği yapan, ona savaşçı veya silah desteği sağlayan kesimleri gözetleyecek." şeklinde konuştu.

Abde, rejim ve destekçilerine yönelik benzer bir yasayı hayata geçirmeleri konusunda Avrupa Birliği'ni teşvik edeceklerini kaydetti.

- Ülkedeki ekonomik krizin nedenleri

Suriye'deki ekonomik krizden Esed rejimini sorumlu tutan Abde, "Suriye ekonomisinin yaşadığı bu kriz yeni bir durum değil. Suriye ekonomisi 50 yıldır çöküş içerisinde. Hafız Esad yönetimi ele geçirdiğinde 1 ABD doları 3,90 Suriye lirasına (SL) denk geliyordu. Bugün ise1 dolar yaklaşık 3 bin 500 SL'ye eşit." dedi.

Abde, Suriye ekonomisinde yaşanan çöküşün nedenlerine ilişkin şunları söyledi:

"Yaşanan krizde dış etkenlerin hiçbir bir rolü yok. Hatta Sezar yasası yürürlüğe girmeden önce dolar 3 bin 500 SL'ye kadar çıkmış, tarihinin en büyük çöküşünü görmüştü."

- Rejimin Rusya ve İran'la imzaladığı anlaşmalar

Esed rejiminin Rusya ve İran'la imzaladığı anlaşmaları "çok tehlikeli" şeklinde nitelendiren Abde, rejimin ayakta kalabilmek için ülkenin geleceğini yok etmeye çalıştığını dile getirdi.

Abde, "Meşruluğunu yitirmiş rejim tarafından imzalanan tüm anlaşmaları gözden geçirip denetliyoruz. Anlaşmaların Suriye'nin bugünü ve geleceği üzerindeki etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz."

- Rejimin başbakanı görevden alması

Ülkedeki rejimin lideri Esed, SL'nin değer kaybetmesi ve ekonomik çöküş nedeniyle geçen hafta perşembe günü başbakan İmad Hamis'i görevden alarak, yerine Su İşleri Bakanı Hüseyin Arnuş'u getirmişti.

Bu konuya da değinen Abde, "Suriye'de hükümetin hiçbir değeri yok. Hükümet, yasama ve yargı kurumları, ordu ve diğer devlet kurumları uzun zamandır güvenlik birimlerinin oyuncağı haline geldi. Hiçbir bakan, güvenlik birimlerinin onayı olmadan herhangi bir karar alamaz durumuna geldi." şeklinde konuştu.

- Ülkenin güneyindeki rejim karşıtı gösteriler

Suriye'nin güneyinde Esed rejimi kontrolündeki Süveyda ilindeki son iki haftadır düzenlenen rejim karşıtı barışçıl gösteriler hakkında da konuşan Abde, "Suriye halkının devrimi özgürlük, onur ve iyi bir gelecek içindi. Son gösterilerdeki atılan sloganlara bakıldığında aslında bu gösterilerin 2011'dekilerine uzandığı ve bir parçası olduğunu görüyoruz. Şöyle de bir gerçek daha var, ekonominin çöküşü ve geçim sıkıntısı rejim karşıtı gösterilerde etkili oluyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Sezar" sızıntıları dünya gündemine oturmuştu

Sezar kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflar 2014'te ilk kez Anadolu Ajansı tarafından yayımlamış, söz konusu fotoğraflar Esed rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil, işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.

ABD Kongresinde geçen aralık ayında kabul edilen ve dün yürürlüğe giren yasanın başlığında yer alan "Sezar", 2014'te Esed rejiminin rejim muhaliflerini tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran askeri polisin kod adı olarak kullanılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında, Beşşar Esed ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.









