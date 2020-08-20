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Aktüel SMA'nın tedavisinde kullanılan ilacın fiyatı düşürüldü
Aktüel

SMA'nın tedavisinde kullanılan ilacın fiyatı düşürüldü

SMA hastalığının tedavisinde kullanılan "Spinraza 12 Mg/5Ml 1 VIAL" isimli ilacın fiyatının 73 bin avroya düşürülmesine karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:27:00 -
SMA'nın tedavisinde kullanılan ilacın fiyatı düşürüldü

ANKARA (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan "Spinraza 12 Mg/5Ml 1 VIAL" isimli ilacın fiyatının 73 bin avroya düşürülmesine karar verdi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun dün gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-4/C listesinde kayıtlı olan "Spinraza 12 Mg/5Ml 1 VIAL" isimli ilacın fiyatı 73 bin avroya düşürüldü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un SMA hastalarının tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçlarının erişimi ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözüme kavuştuğunu açıklamasının ardından SGK Başkanlığından Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'ndeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Nusinersen Sodium pozolojisi, SMA Tip-2 veya SMA Tip-3 hastalarında 0, 14, 28 ve 63'üncü günler olmak üzere 4 doz yükleme dozu şeklinde olacak. İdame dozlar da 4 ayda bir uygulanacak.

İlk 4 doz için tek sağlık kurulu raporu, idame tedavilerde ise her bir uygulama için ayrı ayrı sağlık kurulu raporu istenecek. Bu raporlara istinaden Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu tarafından ilaç kullanım onayı verilecek. Bu onalya da çocuk nörolojisi uzman hekimince her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilmesi halinde bedelleri SGK tarafından karşılanacak.

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