SMA hastası Hatice Özkan'ın ilaç sevinci: Duyunca çok mutlu oldum

İzmir'de Spinal Muskuler Atrofi ( SMA) Tip 2 hastası Hatice Özkan ve ailesi, Sağlık Bakanlığından yapılan ve SMA tip 2 ve tip 3 hastalarını kapsayan "ilaç temini için bireysel başvuruların başlatılması" ile ilgili açıklamanın ardından zor günleri geride bırakacak olmanın sevincini yaşıyor.

AA'nın haberine göre; Narlıdere ilçesinde yaşayan, doktorların 10 aylıkken "kas hastalığı" olarak da bilinen SMA teşhisi koyduğu ve iki yıl ömür biçtiği 37 yaşındaki Hatice Özkan, hayata bağlılığıyla herkese örnek oluyor.

Annesinin desteğiyle eğitimine başlayan, sadece başıyla yönlendirdiği bilgisayar aracılığıyla hayata tutunan ve uzaktan eğitimle Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi ile Atatürk Üniversitesi Adalet Bölümü ve Reklamcılık Bölümü'nü tamamlayan Özkan, Sağlık Bakanlığı tarafından SMA Tip 2 ve Tip 3 için de bireysel hasta başvurularını işleme almasının mutluluğunu yaşıyor.

"Haberi öğrendiğimde çok mutlu oldum"

Hatice Özkan, müjdeli haberi bilgisayar kullanırken bir arkadaşının yazdığı mesaj sayesinde öğrendiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Tedavisi olmayan bir hastalıkla uzun yıllardır kendisinin ve ailesinin mücadele ettiğini belirten Özkan, "Sağlık Bakanlığı daha önce SMA Tip 1 hastalarının tedavisi için ilaç veriyordu. Artık bu çalışma bizleri de kapsayacak. Daha önce ellerimi kullanıp, yutkunma ve çiğneme gibi fonksiyonları yapabiliyordum. İlaç sayesinde vücudum yeniden bu fonksiyonları yerine getirirse çok mutlu olacağım." dedi.

Özkan, kendiyle aynı kaderi paylaşan hastaların da uygulamanın başlamasından çok memnun olduğunu dile getirdi.

Uygulamanın bir an başlamasını ve ilacı kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini anlatan Özkan, tüm yetkililere teşekkür etti.

Anne Döndü Özkan ise kızının yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yıllarca zor günler geçirdiğini ifade etti.

Haberi televizyondan öğrendiğini dile getiren Özkan, "Çok sevindim, yıllardır Sağlık Bakanlığının onayını bekliyorduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kızımın başını tutup ellerini kullandığı, kendi başına bir şeyler yapabileceği günleri görmek istiyorum." diye konuştu.