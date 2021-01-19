  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık ‘SMA desteği’nde dünyayla yarışıyoruz
Sağlık

‘SMA desteği’nde dünyayla yarışıyoruz

Türkiye’de SMA tedavisine devlet desteği, gelişmiş ülkelerle aynı standartlarda uygulanıyor. Ülkemizde, SMA hastalığına karşı dünyada sağlık kurumlarınca onaylanan ve belirli düzeyde etkinliği bilinen ilaçlar, hastalara devlet desteğiyle sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 21:33:00 -
‘SMA desteği’nde dünyayla yarışıyoruz

Türkiye, spinal musküler atrofi (SMA) hastalığına karşı dünyada sağlık kurumlarınca onaylanan ve belirli düzeyde etkinliği bilinen ilaçları devlet desteğiyle hastalara sağlıyor.

“Gen tedavisi” niteliğindeki ilaç, henüz listeye alınmadı

Yakın dönemde ABD’de ve Avrupa’da sağlık otoritelerince onaylanan deneysel ilaç ve tedavilerden “nusinersen sodyum” etken maddeli ilaç, bedeli kamu fonlarından karşılanarak hastalara sunulurken; “gen tedavisi” niteliğindeki ilaç, klinik denemelerde etkinliği kanıtlanmadığı için henüz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yurt dışı ilaç listesine alınmadı. Türkiye’de SMA hastası bebekler için sosyal medyada düzenlenen bağış kampanyalarıyla gündeme gelen “gen tedavisi” niteliğindeki ilaç, hiçbir ülkede doğrudan kamu fonlarından karşılanmıyor. İlaca onay veren ülkelerden Almanya’da eyalet sağlık sigortası sandıkları, Japonya’da ise merkezi hükümet belirli koşulları sağlayan SMA hastalarının gen tedavisi masraflarını karşılamayı taahhüt etse de bu, yaygın bir uygulamaya dönüşmedi.

Etkinlikleri tam olarak kanıtlanabilmiş değil

Yeni ilaç ve tedavilerin fiyatlarının ortalama gelire sahip bir ailenin karşılayabileceğinden çok yüksek olmasının yanında, ülkelerin sağlık sistemlerine büyük yük getirme tehlikesi taşıyor. Mevcut SMA ilaç ve tedavilerin hiçbirinin etkinliği henüz tam olarak kanıtlanabilmiş değil. Uzmanlar, bu yüzden “bu ilaç ve tedavilerin deneysel olarak nitelendirilmesi” gerektiğini vurguluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş gelişmeyi böyle paylaştı: Ülkemde Erdoğan'a karşı bir hayranlık var! Bu büyük bir fırsat olabilir
Spor

Flaş gelişmeyi böyle paylaştı: Ülkemde Erdoğan'a karşı bir hayranlık var! Bu büyük bir fırsat olabilir

Türkiye'de düzenlenen Çin’in Kuşak ve Yol Projesinin Farklı Perspektiflerden Değerlendirilmesi’ sempozyumuna katılan Pakistan Çin Enstitüsü ..
Süper Lig’de deprem! Kulüp Başkanı istifa etti
Spor

Süper Lig’de deprem! Kulüp Başkanı istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa karar aldı.
Otomotiv devinden Türkiye'ye yatırım kararı
Ekonomi

Otomotiv devinden Türkiye'ye yatırım kararı

Otomotiv devi Ford Otosan, 'Gelecek Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimi'ne ilişkin Türkiye'ye yeni yatırım kararı aldı. Kararı değerlendire..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay