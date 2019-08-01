Slovenya'da Farnolle'e ırkçı hareket





İSTANBUL (AA) - Yeni Malatyaspor'un Beninli kalecisi Fabien Farnolle, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladıkları maçın ardından ırkçı hareketlere maruz kaldı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş TRT Spor'a açıklamada bulunan Fabien Farnolle, müsabakanın sonunda kendisine yönelik ırkçı hareketlerin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Maç içinde olabilecek olaylara karşı her futbolcu hazırlıklıdır. Ben de öyleyim. Futbolda baskı her zaman olacaktır. Ancak maçtan sonra utanç duyulacak hareketler vardı. Onun için bu tarz hareketleri kınıyoruz. Belki bu ülkeye mal etmemek gerekiyor ama bunu yapan insanların utanması gerekiyor. Çünkü biz buraya futbol oynamaya geliyoruz, insanlara bir şölen sunuyoruz. Beyaz ya da Afrikalı ayırımı yapmak çok kötü bir şey. Utanç duyulması gereken bir şey."

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Farnolle'e yönelik ırkçı hareketlerle ilgili, "Müsabakanın üzücü anları oldu. Kalecimize yapılan ırkçı bir saldırı var. Çocuk içerde ağlıyor. Maymun hareketi yapmışlar. Avrupa'da bunun olmasını yadırgadık." ifadelerini kullandı.







