  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Slovenya, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Gündem

Slovenya, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Yeniakit Publisher
2024-06-05 05:34:00 -
Slovenya, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Slovenya Parlamentosu, Filistin'in tanınmasını onayladı. Daha önce İspanya, Norveç ve İrlanda da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

Slovenya Parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararnameyi onayladı.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı.

Slovenya'nın 90 sandalyeli parlamentosunda yapılan oylamada Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararname 52 evet oyuyla onaylandı.

Geri kalan milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, oylama öncesi yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizle Filistin'in tanınması konusunu bu yılın şubat ayında konuşmaya başladık. O zamanki değerlendirmemiz şuydu; henüz zamanı değil. Biz Slovenler 1000 yıldır bu hakkın hayalini kuruyorduk. Bunu 33 yıl önce elde ettik. Ne yazık ki Filistin ulusu bu hakkı henüz elde edemedi" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

140'TAN FAZLA ÜLKE FİLİSTİN'İ TANIYOR

Birleşmiş Milletler'in 3'te 2'sinden fazlasını oluşturan 140'tan fazla ülke Filistin devletini tanıyor.

İspanya, Norveç ve İrlanda da 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

Filistin konusunda halkın tepkisi çok mu zayıf? "Bizim STK'lardan tek bir mesaj bile gelmiyor"
Filistin konusunda halkın tepkisi çok mu zayıf? "Bizim STK'lardan tek bir mesaj bile gelmiyor"

Medya

Filistin konusunda halkın tepkisi çok mu zayıf? "Bizim STK'lardan tek bir mesaj bile gelmiyor"

Los Angeles'ta Filistin için kamp kurdular
Los Angeles'ta Filistin için kamp kurdular

Dünya

Los Angeles'ta Filistin için kamp kurdular

Fransa meclisinde: Kabine toplantısı sırasında muhalif milletvekili Filistin bayrağı açtı
Fransa meclisinde: Kabine toplantısı sırasında muhalif milletvekili Filistin bayrağı açtı

Dünya

Fransa meclisinde: Kabine toplantısı sırasında muhalif milletvekili Filistin bayrağı açtı

Dünyaca ünlü şarkıcı Imany'den Filistin çağrısı
Dünyaca ünlü şarkıcı Imany'den Filistin çağrısı

Dünya

Dünyaca ünlü şarkıcı Imany'den Filistin çağrısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23