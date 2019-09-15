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Slovan Bratislava Beşiktaş maçını şifresiz veren kanallar

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, ilk maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi ile karşılaşacak. Maç öncesi,mücadeleyi canlı aktaracak kanallar merak konusu oldu. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? İşte Slovan Bratislava Beşiktaş maçını şifresiz veren kanallar...

15 Eylül 2019 Pazar 12:23
Slovan Bratislava Beşiktaş maçını şifresiz veren kanallar

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, ilk maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi ile karşılaşacak. Maç öncesi,mücadeleyi canlı aktaracak kanallar merak konusu oldu. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? İşte Slovan Bratislava Beşiktaş maçını şifresiz veren kanallar...

Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Slovan Bratislava Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi grup maçı 19 Eylül Perşembe saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports'tan naklen yayınlancak.

Slovan Bratislava Beşiktaş maçını şifresiz veren kanallar

Mücadele Azerbaycan kanallarından canlı yayınlanmayacak. Bu yüzden yasal olarak Slovan Bratislava - Beşiktaş maçını şifresiz veren kanal bulunmuyor.

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 12:23
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