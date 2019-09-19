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Slovan Bratislava Beşiktaş maçı sonucu!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İşte, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı sonucu!

19 Eylül 2019 Perşembe 23:55
Slovan Bratislava Beşiktaş maçı sonucu!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İşte, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı sonucu!

MAÇ SONUCU: 4-2

Dk.14 VE 58 Sporar, 90+3 Ljubicic, 90+4 Rharsalla / Dk.29 Ljajic (pen), 45+1 Bozhikov (KK)

 

Slovan Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, de Kamps, Holman, Ibrahim, Drazic, Rharsalla, Sporar

 

Beşiktaş: Karius, Douglas, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Diaby, Nkoudou, Ljajic, Umut Nayir

 


MAÇTAN DAKİKALAR 

 

12. dakikada Medvedev'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Sporar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
14. dakikada Beşiktaş kalecisi Karius'un büyük hatası sonrası 1-0 geride düştü. 20. dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sporar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Karius'un ceza yayı içindeki müdahalesiyle top kornere gitti. 

28. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasında Ljajic, De Kamps'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kristo Tohver penaltı noktasını işaret etti. 29. dakikada penaltı atışını kullanan Ljajic, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak skoru eşitledi: 1-1
45. dakikada soldan ceza sahasına giren Sporar'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

 

45+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Koudou'nun soldan yaptığı ortada, kale sahası önünde Bozhikov'un ters vuruşunda top Slovan Bratislava ağlarına gitti: 1-2

 

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.

58. dakikada Slovan Bratislava skora denge getirdi. Holman'ın ara pasında savunmada Ruiz'in müdahalesine rağmen top sağdan hareketlenen Sporar'a geldi. Ceza sahasına girerek sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Sporar, dar açıdan yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2

81. dakikada Ljajic'in soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Hutchinson'un kafa vuruşunda kaleci Greif'in son anda çıkardığı topu, savunma uzaklaştırdı.

85. dakikada Daniel'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında uygun durumdaki Sporar'ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

Beşiktaş son dakikalarda yıkıldı

90+3. dakikada Slovan Bratislava öne geçti. Holman'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Sporar'ın kafasından seken top ceza sahasında Ljubicic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2
90+4. dakikada ev sahibi takım bir gol daha buldu. Ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Rharsalla, çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-2.

Ev sahibi ekip sahadan 4-2 galip ayrıldı.

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 23:55
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