Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?15 Eylül 2019 Pazar 17:37
UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. Zorlu turnuvada ülkemizi temsil edecek takımlardan olan Beşiktaş ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava ila karşı karşıya gelecek.
Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
19 Eylül'de Slovakya'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Národný Futbalový Stadı'nda oynayacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İşte, K Grubu fikstürü!
19 Eylül Perşembe
22.00 Wolverhampton-Braga
22.00 Slovan Bratislava-Beşiktaş
3 Ekim Perşembe
19.55 Beşiktaş-Wolverhampton
19.55 Braga-Slovan Bratislava
24 Ekim Perşembe
19.55 Beşiktaş-Braga
19.55 Slovan Bratislava-Wolverhampton
7 Kasım Perşembe
21.00 Braga-Beşiktaş
21.00 Wolverhampton-Slovan Bratislava
28 Kasım Perşembe
18.55 Beşiktaş-Slovan Bratislava
18.55 Braga-Wolverhampton
12 Aralık Perşembe
21.00 Wolverhampton-Beşiktaş
21.00 Slovan Bratislava-Braga
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