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Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

15 Eylül 2019 Pazar 17:37
Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. Zorlu turnuvada ülkemizi temsil edecek takımlardan olan Beşiktaş ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava ila karşı karşıya gelecek.

Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

19 Eylül'de Slovakya'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Národný Futbalový Stadı'nda oynayacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. 

İşte, K Grubu fikstürü!

19 Eylül Perşembe

22.00 Wolverhampton-Braga

22.00 Slovan Bratislava-Beşiktaş 

3 Ekim Perşembe

19.55 Beşiktaş-Wolverhampton

19.55 Braga-Slovan Bratislava

24 Ekim Perşembe

19.55 Beşiktaş-Braga

19.55 Slovan Bratislava-Wolverhampton

7 Kasım Perşembe

21.00 Braga-Beşiktaş

21.00 Wolverhampton-Slovan Bratislava

28 Kasım Perşembe

18.55 Beşiktaş-Slovan Bratislava

18.55 Braga-Wolverhampton

12 Aralık Perşembe

21.00 Wolverhampton-Beşiktaş

21.00 Slovan Bratislava-Braga

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 17:37
  1. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Beşiktaş
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Avrupa Ligi

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