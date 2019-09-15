Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. Zorlu turnuvada ülkemizi temsil edecek takımlardan olan Beşiktaş ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava ila karşı karşıya gelecek. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 19 Eylül'de Slovakya'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Národný Futbalový Stadı'nda oynayacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. İşte, K Grubu fikstürü! 19 Eylül Perşembe 22.00 Wolverhampton-Braga 22.00 Slovan Bratislava-Beşiktaş 3 Ekim Perşembe 19.55 Beşiktaş-Wolverhampton 19.55 Braga-Slovan Bratislava 24 Ekim Perşembe 19.55 Beşiktaş-Braga 19.55 Slovan Bratislava-Wolverhampton 7 Kasım Perşembe 21.00 Braga-Beşiktaş 21.00 Wolverhampton-Slovan Bratislava 28 Kasım Perşembe 18.55 Beşiktaş-Slovan Bratislava 18.55 Braga-Wolverhampton 12 Aralık Perşembe 21.00 Wolverhampton-Beşiktaş 21.00 Slovan Bratislava-Braga

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