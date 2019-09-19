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Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İşte, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ilk 11'leri

19 Eylül 2019 Perşembe 21:36
Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İşte, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ilk 11'leri

Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İşte, Slovan Bretislava Beşiktaş maçının ilk 11'leri...

Slovan Bratisyava

D. Greif

M. Abena

J. Medvedev

V. Bozhikov

Vernon

J. de Kamps

I. Rabiu

D. Holman

Mohammed Rharsalla

A. Šporar

D. Dražić

Beşiktaş

L. Karius

Víctor Ruíz

Douglas Pereira

Pedro Rebocho

D. Vida

Mohamed Elneny

G. N'Koudou

A. Ljajić

Dorukhan Toköz

Abdoulay Diaby

Umut Nayir

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 21:36
  1. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ilk 11'leri
  2. Slovan Bratislava Beşiktaş
  3. Beşiktaş
  4. Avrupa Ligi
  5. UEFA Avrupa Ligi

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