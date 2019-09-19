Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İşte, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ilk 11'leri19 Eylül 2019 Perşembe 21:36
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İşte, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ilk 11'leri
Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İşte, Slovan Bretislava Beşiktaş maçının ilk 11'leri...
Slovan Bratisyava
D. Greif
M. Abena
J. Medvedev
V. Bozhikov
Vernon
J. de Kamps
I. Rabiu
D. Holman
Mohammed Rharsalla
A. Šporar
D. Dražić
Beşiktaş
L. Karius
Víctor Ruíz
Douglas Pereira
Pedro Rebocho
D. Vida
Mohamed Elneny
G. N'Koudou
A. Ljajić
Dorukhan Toköz
Abdoulay Diaby
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