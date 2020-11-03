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Dünya Slovakya'dan koronavirüs testi kararı! Tüm halka uygulanacak
Dünya

Slovakya'dan koronavirüs testi kararı! Tüm halka uygulanacak

Slovakya, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkede yaşayan 10 yaş üstü herkese Covid-19 testi yaptırılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 01:51:00 -
Slovakya'dan koronavirüs testi kararı! Tüm halka uygulanacak

Slovakya, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dev bir proje başlattı. 5,5 milyon nüfuslu ülkede, yaşayan 10 yaş üstü herkese Covid-19 testi yaptırılacağı açıklandı.

Ülke genelinde 5 binden fazla test merkezi kuruldu. Başbakan Igor Matovic, 13 milyon antijen testinin kullanıma hazır olduğunu belirterek ülkenin tamamen karantina altına alınmaması için halka test yaptırma çağrısında bulundu.

Toplu test kampanyasına katılımın gönüllü olacağı ancak test yaptırmayanların 10 gün boyunca kendilerini izole etmek zorunda kalacakları belirtildi.

Slovakya, toplu test uygulaması ile birlikte dünyada tüm yetişkin vatandaşlarına test yapan ilk ülke olacak.

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