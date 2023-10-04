  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu haberi yazan bulunup sebebi sorulmalı! Bir kere bile PKK denilmeyen bombalı saldırı metni...

Vatanseverlik nedir bilir misin Fatih? Teröristlere üzülen Ayşenur Arslan'a sahip çıktı

Abaya yasağına tepki! Bundan sonra Fransa'da nefesler tutuldu: Paris'te öğrenciler okul girişini kapattı

ABD geri çekildi: Sırbistan, Kosova sınırından askerlerini çekmeye başladı! flaş açıklamalar

'Gıybet' üzerine muazzam bir kıssa! Okçular tepesini terk eden sahabeler kimlerdi?

Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması!

Hatay'daki konteynerda depremzedeleri elektrik çarptı! İddia Türkiye gündeminde: Yine yalan çıktı

Türkiye'nin kapısında bekleyen İsveç: Bu onların kararı!

140 kilometre güneybatısındaki yerde! 104 yaşında o kadın Guinnes Rekorlar kitabına girdi: İfadesi şaşkına çevirdi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Dünya Slovakya’da seçimi Rus yanlısı Fico kazandı
Dünya

Slovakya’da seçimi Rus yanlısı Fico kazandı

Yeniakit Publisher
2023-10-04 10:02:00 -
Slovakya’da seçimi Rus yanlısı Fico kazandı

Slovakya’da önceki gün düzenlenen genel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre, “Rusya yanlısı” eski Başbakan Robert Fico önde tamamladı.

Bununla birlikte Fico’nun Meclis’te çoğunluğu sağlayıp, hükümeti kurabilmesi için başka bir partiyle koalisyona gitmesi gerekiyor. Seçim öncesi anketlerde daha şanslı gösterilen Batı yanlısı liberal eğilimli Yenilikçi Slovakya Partisi (Progressive Slovakia) seçim yarışında ikinci sırayı aldı.

Fico seçim kampanyası boyunca Ukrayna’ya askeri yardımı sona erdirilmesi vadinden bulunmuştu.

5 buçuk milyon nüfuslu Slovakya’da seçimlere 25 parti ve ittifak katıldı.

Seçimlerde Rusya yanlısı partinin birinci çıkmasının, AB üyelerini ciddi bir şekilde rahatsız etmesi bekleniyor.

Seçimlerde ilk sırayı alan Fico’nun SMER-SSD Partisi yüzde 23.37, ikinci sıradaki Liberal Parti yüzde 16.86 ve HLAS Partisi ise yüzde 15 oranında oy aldı. 2020 seçimlerinin galibi Sıradan İnsanlar ve Bağımsız Şahsiyetler Partisi (OLANO) ise yüzde 8,89 oy aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23