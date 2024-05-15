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Dünya Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı!
Dünya

Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-05-15 22:51:00 - 2024-05-15 22:54:53

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya yönelik silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, saldırganın güvenlik bariyerinin arkasındaki vatandaşlara yaklaşan Fico’ya defalarca ateş ettiği ve Fico’nun yere düştüğü görüldü.

Başbakana saldırıyı 71 yaşındaki Slovakyalı şair ve aktivist Juraj Cintula'nın gerçekleştirdiği öğrenildi.

Saldırının ardından gözaltına alınan Cintula’nın sorgusu sırasında, “Hükümetin politikalarını beğenmiyorum” ve “Medya yok edildi. Slovakya Radyo ve Televizyonu’na niçin saldırıldı? Medya neden işlevsiz bırakıldı?” dediği kaydedildi.

Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, Fico’nun Bansk Bystrica’da kaldırıldığı hastanede ortak basın toplantısı düzenledi. Kalinak, Fico'nun hala ameliyatta olduğunu ve yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, Fico’nun durumunun "ciddi" olduğunu ve "durumunun kötü" olduğunu aktardı.

Kalinak, Fico’nun ameliyatında 3 saatin geride kaldığını açıkladı.
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