Slimani'den 'Fenerbahçe' açıklaması: En büyük hatam...

Fenerbahçe'de kötü bir performans ortaya koyduktan sonra 2018/19 sezonunun sonunda takımdan ayrılan Islam Slimani, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Fransa'da verdiği röportajda Türkiye'de geçirdiği günlere de değinen Cezayirli, Türkiye'ye gelerek hata yaptığını belirtti.

Islam Slimani'nin açıklamaları şöyle:

"Bana güvenen bir teknik adam vardı"

"6 aylığına Newcastle United'a gittim, 4 ayı sakatlıkla geçti. İnsanlar bunun bir başarısızlık olduğunu söylüyor. Hayır, oynamadım çünkü sakattım. Sonra Fenerbahçe'ye gittim, iyi bir hamleydi. Bana güvenen bir teknik adam vardı, beni oynattı."

"Benim için tek hata, Türkiye'ye gitmekti"

"Fenerbahçe'de bir sabah, benim kiralık bir oyuncu olduğumu ve gelecek yıl takımda olmayacağım için idmanlara çıkamayacağımı söylediler. Ocak ayında teklifler vardı ancak ayrılmama izin vermediler. Bana ve Benzia'ya bu yapıldı. Benim için tek hata, Türkiye'ye gitmekti."

"Aklımda intikam vardı"

"2018 yazında Monaco'ya gittim ve Türkiye'deki tecrübemden sonra aklımda sadece bir "intikam" vardı. Benim için teknik açıdan, bir önceki acılarımdan kurtulma açısından başarılı bir deneyimdi."

"Fedakarlık yapmaya hazırım"

"Olympique Lyon harika bir takım ve taraftarları da başarıya endekslenmiş durumda. Önümüzde zorlu bir görev var. Benim kazanma anlayışım var, bunun için fedakarlık yapmaya hazırım."

"1 hafta boyunca uyuyamadım"

"Cezayir Milli Takımı'ndan ilk kez davet aldığımda inanılmaz bir mutluluk yaşadım. Neredeyse 1 hafta boyunca uyuyamadım. Vahid Halilovic bana çok destek oldu, benim uluslararası tecrübe edinmemi sağladı."

"Yöneticilerin saygısızlığı nedeniyle gitmedim"

"2013'te Nantes'e transfer olacaktım ancak yöneticilerin saygısızlığı nedeniyle gitmedim. Benimle temasa geçtiklerine tecrübe edineceğim ile ilgili sözler verdiler ancak pazarlıklar başladığında masaya başka şeyler gelmeye başladı. Ben de transferden vazgeçmek zorunda kaldım."

"Futbolun sanatsal yönlerini bana öğrettiler"

"2013 yazında Sporting'e transfer oldum. Profesyonel futbolun sanatsal yönlerini bana öğrettiler, Avrupa da benim yeteneklerimin farkına vardı."