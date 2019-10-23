Slavia Prag Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Slavia Prag sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. ortmund beraberliği ve Inter galibiyetinin ardından 4 puan ile ikinci sırada bulunana Barcelona, Slavia Prag sürpriz yaşamak istemiyor. Peki, Slavia Prag Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Slavia Prag Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...23 Ekim 2019 Çarşamba 18:32
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Slavia Prag sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. ortmund beraberliği ve Inter galibiyetinin ardından 4 puan ile ikinci sırada bulunana Barcelona, Slavia Prag sürpriz yaşamak istemiyor. Peki, Slavia Prag Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Slavia Prag Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Slavia Prag Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Slavia Prag Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları
E Grubu
22.00 Salzburg-Napoli
22.00 Genk-Liverpool
F Grubu
22.00 Inter-Dortmund
22.00 Slavia Prag-Barcelona
G Grubu
19.55 Leipzig-Zenit
22.00 Benfica-Lyon
H Grubu
19.55 Ajax-Chelsea
22.00 Lille-Valencia
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