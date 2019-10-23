Slavia Prag Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Slavia Prag sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. ortmund beraberliği ve Inter galibiyetinin ardından 4 puan ile ikinci sırada bulunana Barcelona, Slavia Prag sürpriz yaşamak istemiyor. Peki, Slavia Prag Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Slavia Prag Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Slavia Prag sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. ortmund beraberliği ve Inter galibiyetinin ardından 4 puan ile ikinci sırada bulunana Barcelona, Slavia Prag sürpriz yaşamak istemiyor. Peki, Slavia Prag Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Slavia Prag Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... Slavia Prag Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Slavia Prag Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları E Grubu 22.00 Salzburg-Napoli 22.00 Genk-Liverpool F Grubu 22.00 Inter-Dortmund 22.00 Slavia Prag-Barcelona G Grubu 19.55 Leipzig-Zenit 22.00 Benfica-Lyon H Grubu 19.55 Ajax-Chelsea 22.00 Lille-Valencia

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