Slavia Prag Barcelona maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta maçında Slavia Prag ile Barcelona karşı karşıya geldi. Peki, Slavia Prag Barcelona maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta maçında Slavia Prag ile Barcelona karşı karşıya geldi. Peki, Slavia Prag Barcelona maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı sona erdi. F Grubu maçında Slavia Prag evinde Barcelona'yı konuk etti. İşte, Slavia Prag Barcelona maçının detayları... MAÇ SONUCU: 1-2 Maçın henüz 3. dakikasında Messi, Barcelona'yı öne geçiren golü kaydetti: 0-1 Mücadelenin 50. dakikasında Boril skoru dengeledi: 1-1 57. dakikada Olayinka kendi kalesine attığı golle Barcelona'yı öne geçirdi: 1-2 Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Barcelona oldu.

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