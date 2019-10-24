Slavia Prag Barcelona maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta maçında Slavia Prag ile Barcelona karşı karşıya geldi. Peki, Slavia Prag Barcelona maçı kaç kaç bitti?24 Ekim 2019 Perşembe 00:14
Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta maçında Slavia Prag ile Barcelona karşı karşıya geldi. Peki, Slavia Prag Barcelona maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı sona erdi. F Grubu maçında Slavia Prag evinde Barcelona'yı konuk etti. İşte, Slavia Prag Barcelona maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 1-2
Maçın henüz 3. dakikasında Messi, Barcelona'yı öne geçiren golü kaydetti: 0-1
Mücadelenin 50. dakikasında Boril skoru dengeledi: 1-1
57. dakikada Olayinka kendi kalesine attığı golle Barcelona'yı öne geçirdi: 1-2
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Barcelona oldu.
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