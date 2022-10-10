SKYWELL kendi bataryalarını üreteceği fabrikasının açılışını yaptı

Küresel otomotiv pazarında önemli bir aktör olabilmek için yatırımlarına hız kesmeden devam eden SKYWELL, 2022 yılının sonuna kadar yaklaşık 56 milyon dolarlık batarya üretmeyi planlıyor. Marka, 2023 yılında 170 milyon dolarlık batarya üretimine ulaşabilmeyi hedefliyor. Şimdilik yalnızca Skywell ET5 ve plug-in hibrit HT-i için batarya üretecek olan tesis, lityum iyon batarya hücrelerini ise Farasis‘ten tedarik edecek. 2023’te 100 bin otomobil satmayı planlayan SKYWELL’in 2030 hedefi olan yıllık 1 milyon araç satışının yarısının ise Çin dışı satışların oluşturması hedefleniyor.