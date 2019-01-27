Skubic ve Milosevic 3 yıl daha Konyaspor'da





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek futbolcular Nejc Skubic ve Deni Milosevic ile üçer yıllık yeni mukavele imzalandı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Sloven sağ bek Skubic ve 23 yaşındaki Boşnak ofansif orta saha oyuncusu Milosevic için Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp asbaşkanı Osman Koçak, Skubic'in, Süper Lig'in en değerli futbolcularından biri olduğunu vurguladı.

Antalya kampında yaptıkları görüşmelerde tüm konularda kendisiyle anlaştıklarını anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Skubic ile 3 yıl daha devam etme kararı aldık. Antalya'da bütün konularda anlaşmamıza rağmen Skubic imzayı Konya'da atmak istedi. Bu aidiyet hissi hepimizi çok mutlu etti ve bugün kendisi için burada imza töreni düzenledik. Performansından, takıma ve camiaya uyumundan son derece memnunuz. Onu artık bizden biri gibi görüyoruz. Öyle inanıyoruz ki, Skubic önümüzdeki süreçte kulübümüzü öngördüğümüz hedeflere ulaştırmada büyük katkı sağlayacak. Kendisine ve camiamıza imzanın hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kulübün diğer asbaşkanı Mustafa Aydınalp ise, Deni Milosevic'in imza töreninde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milosevic ile sözleşme uzattığımız için mutluyuz. Hem biz onu hem de Milosevic bizleri, kulübü, şehri, taraftarımızı yakından tanıyor. Güzel bir sinerji yakaladık. Sorunsuz, aidiyet hissi yüksek ve formasını sahiplenen futbolcularımızla yola devam etmek istedik ve bugün bu düşünceyi resmi imzaları atarak gerçekleştiriyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun."







- Skubic'in görüşleri





Skubic, sözleşmesinin uzatılmasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Konya'yı ve Konyaspor'u ikinci evi olarak gördüğünü ifade eden deneyimli oyuncu, "Üç sene daha Aykut hocamızla büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Zaten bu imzayı atmamdaki en büyük faktörlerden bir tanesi birkaç ay önce Aykut hocamızın tekrardan kulübümüze geri dönmesiydi. Onunla çalışmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Ümit ediyorum başarılı bir sezon geçirip önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde yer alabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Skubic, taraftarları çok sevdiğini belirterek, şunları aktardı:

"Bana kalırsa Konyaspor taraftarları Türkiye'nin en büyük taraftar grubu. Çok kıymetliler, değerliler. Bize hem iyi hem de kötü günlerimizde destek oldular. Geçen sezon zorlu bir lig süreci geçirmiştik ve deplasmanda olsun evimizde olsun hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemediler. O yüzden kendilerini çok çok seviyorum."

İmza töreninin sonunda Nejc Skubic, eşi Jusa Neza Mihelcic ve oğlu Lan Skubic ile fotoğraf çektirerek Konyaspor taraftarlarına selam gönderdi.





- Milosevic'in görüşleri





Deni Milosevic ise yeni mukavele imzaladığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Konyaspor'u ikinci evi olarak gördüğünü anlatan Milosevic, "Bu yüzden tekrardan kontrat imzalamayı istedim. Ayrıca Aykut hocamızın da burada olması ve yeniden birlikte çalışıyor olmaktan gayet mutluyum. O da benim bu imzayı atmamın sebeplerinden bir tanesi. Sezon sonundaki hedeflerimiz arasında Avrupa kupalarında yeniden mücadele etmek var. Hocalarımızla, takımımızla, taraftarımızla bunu başarabileceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

İmza törenine Deni Milosevic'in babası Cvijan Milosevic ve abisi Benjamin Milosevic de katıldı.