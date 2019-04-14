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Skrtel’e ilk müdahale Galatasaray’dan

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan müsabakanın 63.

14 Nisan 2019 Pazar 21:01
Skrtel’e ilk müdahale Galatasaray’dan

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan müsabakanın 63. dakikasında ceza sahası içine açılan ortada kafaya yükselen Skrtel, Muslera ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından yerde kalan Fenerbahçeli futbolcu Skrtel’e Galatasaray sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı.


Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yerde kalan Martin Skrtel’e ilk müdahaleyi Galatasaray sağlık ekibi yaptı. Müsabakanın 63. dakikasında Valbuena’nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafaya yükselen Fenerbahçeli futbolcu Skrtel, sarı-kırmızılıların kalecisi Muslera ile çarpıştı. Çarpışma sonrası yerde kalan Skrtel’e ilk müdahaleyi Galatasaray sağlık ekibinden Doktor Yener İnce yaptı. Bunu gören Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray’ın sağlık ekibini alkışladı. Martin Skrtel tedavisinin ardından müsabakaya devam etti.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 21:01
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