Skoda’dan fiyat avantajlı günler

Skoda sahibi olmak isteyenler ekim ayı boyunca indirimlerin yanı sıra sıfır faiz imkânından da yararlanabiliyor. Bu ay Kodiaq’ın tüm versiyonlarında da geçerli olmak üzere Octavia Ambition 1.0 TSI Manuel ve Octavia Style 1.0 TSI DSG modelleri için yüzde 3 kampanya indirimi sunuluyor. SKODA Finans kapsamında ayrıca Octavia ve Superb modelleri için sunulan “70 bin lira 12 ay yüzde sıfır faiz” kredi kampanyasına bu ay Kodiaq modeli de eklendi. Karoq ve Fabia sahibi olmak isteyen ise “50 bin lira 12 ay yüzde sıfır faiz” kampanyasından faydalanabilmekte.