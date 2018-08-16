Skleroderma (Deri Kalınlaşması) teşhisi nasıl konulur?

Deri sertleşmesi ( Skleroderma ), çoğunlukla 20-40 yaş arasındaki kadınların yaşadığı bir sorundur.

Deri sertleşmesi ( Skleroderma ), çoğunlukla 20-40 yaş arasındaki kadınların yaşadığı bir sorundur. Deri sertleşmesi özellikle el, yüz ve kol derisinde görülmektedir. Bu bölgelerde deri normalden daha kalındır ve bu kalınlaşma zamanla artar.

Kalınlaşma esnasında esnekliğini de büyük ölçüde kaybeden deri, kişide işlevsel bozukluklara yol açabilir.

Deri sertleşmesinin teşhisi sırasında hastanın derisinden alınan örnekler mikroskop altında incelenir ve kalınlaşma miktarı belirlenir. Bu hastalığın teşhisi için kullanılan diğer bir belirti ise Reynaud belirtisi olarak da bilinen parmakların önce beyazlaşıp sonra mordan pembeye dönmesidir.

Deri sertleşmesi nadir de olsa iç organlarda da görülebilmektedir.

Dış deride deri kalınlaşması çok ciddi sağlık problemlerine neden olmazken iç organlarda deri kalınlaşması akciğer, böbrek ve sindirim yolunda ciddi hastalıklara yol açabilir.

Hastalığın tedavisinde doktor kontrolünde verilen ilaçlar kullanılır ve işlev kaybı olmaması için kalınlaşan bölgelerin düzenli olarak egzersizle hareket ettirilmesi tavsiye edilir.