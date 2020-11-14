Skandalın sorumlusu İmamoğlu'nun müdürü çıktı

Küçükçekmece'de çocuk parkına terör örgütü PKK/YPG'nin simgesini koydurduğu gerekçesiyle görevden alınan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu ile ilgili ilginç bir detaya ulaşıldı.

İmamoğlu'nun müdürü çıktı

Gevezoğlu'nun; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl boyunca yönettiği Beylikdüzü Belediyesi'nde, Fen İşleri Müdürü olarak görev aldığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun İBB başkanı olmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi'nden ayrılan Gevezoğlu'nun Küçükçekmece Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine getirildiği bildirildi.

Oyun parkında skandal görüntü

Küçükçekmece Belediyesi'nin bir oyun parkında terör sembollerini kullanması; Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İstasyon Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nın yenileme çalışmasının tamamlanması ile birlikte vatandaşların kullanımına açılan park, görenleri hayrete düşürdü. Parkta yer alan işaretler ve renkler, terör örgütü YPG'nin simgesine benzerliği nedeniyle büyük tepki topladı. Skandala ilişkin harekete geçen İstanbul Valiliği, yaptığı açıklama ile Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu'nun görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İlişkileri gözler önüne serildi

SABAH ise tepkilerin odağında yer alan Gevezoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun yakın ilişkisini gözler önüne serdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl boyunca yönettiği Beylikdüzü Belediyesi'nde, Fen İşleri Müdürü olarak görev aldığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun İBB başkanı olmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi'nden ayrılan Gevezoğlu'nun Küçükçekmece Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine getirildiği öğrenildi.

Uzun yıllar birlikte çalıştılar

8 Ocak 2017 tarihinde, "facebook.com/suleyman.gevezoglu" uzantılı sosyal medya adresinden Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşan Gevezoğlu, "Sayın başkanım ekibiyle yol yapım şantiyesine gelerek durum değerlendirmesi yaptık." ifadesini kullandı.

Gevezoğlu, 30 Aralık 2016 tarihli gönderide ise "Sayın başkanımızla beraber yol yapım şantiyesinde kışla mücadele çalışmalarını değerlendirdik." duyurusunu yaptı.

Süleyman Gevezoğlu, 15 Aralık 2016'da da Ekrem İmamoğlu ile tokalaşırken çekilen fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı.