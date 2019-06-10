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Skandalda ikinci perde! 'Özür dile' çağrılarını reddedip, yanlışta ısrar etti

Geçtiğimiz günlerde Ordu-Giresun Havalimanı'nda hakkı olmadığı halde VIP salonunu kullanmak isteyen görevlilerin izin vermemesi üzerine ise Ordu Valisine hakaretler savuran CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, özür dile çağrılarına cevap vermeyerek "Vali bize tuzak kurdu" dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:46
Skandalda ikinci perde! 'Özür dile' çağrılarını reddedip, yanlışta ısrar etti

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonunu kullanmak istedi. Görevlilerin buna hakkının olmadığını belirterek VIP salonunun kullanılmaması gerektiğinin belirtilmesi üzerine seçim döneminde etrafa gülücükler saçarak her eleştiriye sözde ılımlı bakan Ekrem İmamoğlu'nun gerçek yüzü ortaya çıktı. 

"Vali itlik yapmıştır"

5 Haziran'da Ordu'da programlarını gerçekleştirdikten sonra özel uçakla dönüş yolculuğunda yasal olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak isteyen İmamoğlu, kendisine müsaade etmeyen görevlilere ve Ordu Valisine hakaretler yağdırdı. İmamoğlu, valiye yönelik ağza alınmayacak sözler söyleyerek "Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin" ifadelerini kullanmıştı.

Özür dile çağrılarını reddetti, 'Vali bize tuzak kurdu'

Skandal olayın yayılmasının ardından İmamoğlu'na, hakaret ettiği Ordu Valisinden özür dilemesi için toplumun birçok bölümü tarafından çağrılar yapıldı. Skandal olay sonrası vatandaşların 'Özür dile' çağrılarını reddeden İmamoğlu bir skandala daha imza attı. Dün yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, özür dilemek yerine "Böyle bir ortamda sayın Vali bize bir tuzak kurmuştur. Tuzakla bir şov yaparak, Karadenizdeki o güzel ortamı gölgeleme çabasına düşmüştür” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:46
  1. Ordu
  2. Giresun
  3. Ekrem Imamoğlu
  4. ordu valisi

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