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Seçim 2019 Sayfası

Skandal üstüne skandal! Sandık başı militanları

Oy sandıklarını Maltepe’de FETÖ bağlantılı 100’ü aşkın kişiye emanet eden Millet İttifakı, sol terör örgütleri ve PKK üyelerini de boş geçmedi. Sandık kurullarındaki 50'ye yakın kişinin PKK, MLKP, TKDP ya da DHKP-C ile irtibatı bulunuyor.

12 Nisan 2019 Cuma 06:27
Skandal üstüne skandal! Sandık başı militanları

FETÖ ile doğrudan veya dolaylı irtibatlı onlarca kişinin sandık kurulu üyesi yapıldığı İstanbul Maltepe’de bir skandal daha patlak verdi. Sandıklarda sol terör örgütleri ve PKK ile irtibatlı 50’ye yakın ismin asıl üye veya sandık başkanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Maltepe, seçimlerin tamamlanmasından 2 gün sonra şaibe iddialarıyla gündeme gelmişti.

FETÖ bağlantısı

Seçimde hukuka aykırı olmasına rağmen il ve ilçe dışından 962 sandık görevlisi atandığı ortaya çıkmıştı. Yine kurallar çiğnenerek kamu personeli olmayan isimler ile Maltepe Belediyesi personellerinin sandık heyetlerinde yer aldığı tespit edilmişti. Sandıkta görev yapanların 116 kişinin birinci dereceden akraba olduğu, 100’ü aşkın kişinin de terör örgütü FETÖ doğrudan/dolaylı irtibatlı olduğu belirlenmişti.

50’ye yakın isim var

Skandal bunlarla da kalmadı. Sandık kurullarındaki 50’ye yakın kişinin adının değişik terör örgütleri ile anıldığı belirlendi. Örneğin sandık başkanı olarak görev yapan H.T. ile N.K., terör örgütü PKK’nın toplantılarında boy gösterdi. H.T. yaşadışı bir gösteride gözaltına alınıp işlem yapıldıktan sonra bırakıldı. Sandık başkanları, D.E.’nin kocası A.Ş.’nin bizzat kendisi yasadışı sol örgütlerin eylemlerine katıldı. A.Ş.’nin üç kızı ve karısı da yine sol terör örgütleri ile PKK’nın faaliyetlerinde aktif olarak yer aldı.

Ailece sabıkalılar

Geçmişte terör örgütü Dev-Yol’a ilişkin soruşturmada bir süre tutuklu kalan N.T. ile sol örgütlerin düzenlediği birçok kanunsuz gösteriye katılan, kız kardeşi PKK, iki erkek kardeşi ise terör örgütü TKDP mensubu olan V.A. da sandıkta ‘başkan’ olarak görev aldı. Tartışmalı sandık başkanlarından birisi de L.A. Kardeşlerinden dördü imal edilirken patlayan bir bomba ile ilgili soruşturmada gözaltına alındı, bir kardeşi de aynı soruşturmada tutuklandı.

Kardeşi dağda öldürüldü

Başkan E.A.’nın kendisi TKP/Kıvılcım terör örgütünün, karısı ise terör örgütü MLKP’nin gençlik yapılanmasında görev aldı. Asil üye A.K.’nin kardeşi ise terör örgütü PKK saflarında çatışırken kırsalda ölü ele geçirildi. Asil üye F.S.’nin iki kardeşi, terör örgütü MLKP faaliyetleri kapsamında bir süre tutuklu kalıp sonra tahliye oldu. İsmi terörle anılan diğer isimlerden G.Y.’nin kendisi de, kız kardeşleri de marjinal örgüt üyesi. Asil üyelerden E.Ç. hakkında da terör örgütü DHKP/C’nin kamplarına katıldığı yönünde iddialar bulunuyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 06:20
  1. İstanbul
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